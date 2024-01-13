Собянин: «Фармкластер технополиса „Москва” станет одним из самых мощных в РФ»

На территории Москвы на сегодняшний день действуют 95 фармпредприятий, где трудятся более 15 тысяч человек. Производство лекарств в столице за последние пять лет выросло почти в 2,5 раза, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

В своем заявлении он выделил ОЭЗ «Технополис „Москва”», где, по его словам, формируется один из самых мощных в России кластеров по производству лекарств. Это 11 компаний, восемь из которых уже работают.

Ранее он говорил, что московский фармкластер больше чем на 80% закроет потребность в отечественных онкологических препаратах. Сегодня на базе московских учреждений проводятся КИ 10 противоопухолевых лекарств по четырем нозологиям.

«Москва возродила фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране», – уверен Собянин.

gxpnews