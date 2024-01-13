MSD расширит портфель онкопрепаратов с покупкой Harpoon Therapeutics за $680 млн

Merck, известная как MSD за пределами США и Канады, подписала соглашение о приобретении Harpoon Therapeutics через дочернюю компанию. Сделка составит $680 млн ($23 за акцию). Основной интерес покупателя сконцентрирован на препарате HPN328, эффективность которого изучается в рамках борьбы с мелкоклеточным раком легкого и нейроэндокринными опухолями. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 года.

«Компания Merck продолжает расширять свой онкологический портфель за счет стратегических приобретений. <…> Это соглашение отражает творческий подход и приверженность ученых и команд клинических разработчиков компании Harpoon. Мы с нетерпением ждем дальнейших исследований HPN328 в инновационных комбинациях с другими перспективными препаратами», – заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли.

Согласно информации с сайта Harpoon Therapeutics, компания специализируется на разработке иммуноонкологических лекарств, а именно «Т-клеточных активаторов», которые «раскрывают естественную силу Т-клеток для борьбы с раком и другими заболеваниями». В основе подхода Harpoon лежит собственная платформа на основе антител под названием TriTAC, предназначенная для целенаправленного проникновения внутрь опухоли и ее уничтожения.

gxpnews