Разработана съедобная вакцина против COVID-19 из томатов

Ученые из Узбекистана создали съедобную вакцину от коронавируса на основе томата. У мышей повышение выработки нейтрализующих антител после скармливания TOMAVAC оказалось сопоставимо с введением парентеральной противоковидной вакцины. У здоровых добровольцев употребление вакцины повышало уровень нейтрализующих антител в 1,2 раза в неделю без тяжелых побочных эффектов.

Ученые из Центра геномики и биоинформатики и Института иммунологии и геномики человека Академии наук Узбекистана разработали съедобную вакцину против COVID-19 на основе томата. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

Ученые использовали бинарный вектор pART27, несущий специально созданный синтезированный ген S1 коронавируса, для разработки генетически модифицированного генотипа томата (TOMAVAC), плоды которого стабильно синтезирует антигенный белок S1.

Скармливание мышам 5,4 мг/мл TOMAVAC привело к повышению синтеза нейтрализующих антител, нацеленных на рецептор-связывающий домен, в крови и значительной индукции синтеза секреторного IgA в смывах кишечника. Разница повышения уровня нейтрализующих антител у мышей, которым скармливали вакцину, и грызунов, привитых вакциной AstraZeneca, оказалась незначительной.

При суррогатном тестировании нейтрализующая вирус активность антитела, вызванная TOMAVAC, составила 15—25%.

Дальнейшее исследование провели с участием 14 здоровых добровольцев от 30 до 52 лет. TOMAVAC по 50 мг на голодный желудок за 20—30 минут до еды в течение трех последовательных дней получили семь человек. Остальные продолжали получать привычное питание. Образцы крови взяли до начала исследования, на седьмой день, через две и три недели. Ученые выявили статистически значимое повышение уровня нейтрализующих антител в 1,2 раза в неделю (в среднем на 42,28 Bau/мл). Значимый рост уровня нейтрализующих антител выявили уже на седьмой день после первого приема TOMAVAC. Тяжелые нежелательные явления не зафиксировали.

Ученые считают, что вакцина обеспечит двухслойную защиту, препятствуя передаче вируса и прогрессированию заболевания, которая может превзойти действие существующих парентеральных препаратов.

Фото: Vince Lee / Unsplash

Надежда Синицына

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