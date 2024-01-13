Технология синтеза кетопрофена разработана в Санкт-Петербурге

В АО «Технопарк Санкт-Петербурга» разработали технологию для производства импортозамещающих фармсубстанций, в том числе кетопрофена, который является основным компонентом, входящим в большую группу лекарственных препаратов болеутоляющего, жаропонижающего и противовоспалительного действия.

Научную работу выполнило одно из подразделений технопарка – Региональный инжиниринговый центр активных фармацевтических субстанций (РИЦ АФС). Процесс включал обширный патентно-информационный поиск, выбор пути синтеза, длительную работу по синтезу и очистке полупродуктов и, наконец, выделение активной фармацевтической субстанции кетопрофена, пишет пресс-служба.

По словам директора РИЦ АФС «Технопарка Санкт-Петербурга» Анны Лукиной, проведенные патентные исследования подтвердили, что созданная технопарком АФС кетопрофена обладает патентной чистотой. «Российская фармация получила возможность производить важнейшие для жителей лекарственные препараты из отечественного сырья», – прокомментировала она завершение проведенных лабораторией научных работ.

Производство российских лекарственных препаратов находится в зоне риска из-за необходимости закупать за рубежом АФС – компоненты для создания лекарств. На сегодняшний день основная часть АФС для фармацевтической отрасли импортируется.

gxpnews