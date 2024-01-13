BioNTech ожидает возвращения роста выручки к 2025 году

«Мы сохранили лидерство в области вакцин в борьбе с COVID-19 и значительно расширили наш портфель онкологических препаратов средней и поздней стадии», – сказал Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech.

Ранее сообщалось, что BioNTech планирует начать производство мРНК-вакцин в Руанде c 2025 года.

gxpnews