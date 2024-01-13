BioNTech ожидает возвращения роста выручки к 2025 году

BioNTech завершила 2023 год с примерно €17,5 млрд (неаудированные данные) в виде денежных средств, их эквивалентов и инвестиций в ценные бумаги. Компания планирует сохранить устойчивое финансовое положение и получить значительный процентный доход в 2024 году. BioNTech рассчитывает снова увеличить свою выручку в 2025 году. В последующие годы компания прогнозирует доходы, полученные от запуска как онкологических, так и респираторных комбинированных вакцин.
Ссылаясь как минимум на 10 исследований лекарств от рака на поздней стадии, запланированных к концу 2024 года, BioNTech заявила, что наметила планы по запуску своих первых онкологических препаратов начиная с 2026 года, вновь сосредоточив внимание на своих традиционных корнях в онкологии.
«Мы сохранили лидерство в области вакцин в борьбе с COVID-19 и значительно расширили наш портфель онкологических препаратов средней и поздней стадии», – сказал Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech.
Ранее сообщалось, что BioNTech планирует начать производство мРНК-вакцин в Руанде c 2025 года.