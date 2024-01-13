FDA одобрило импорт лекарств от сифилиса на фоне нехватки лекарств

Из-за продолжающейся нехватки препарата от сифилиса компании Pfizer Bicillin L-A (пенициллин G-бензатин) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило временный ввоз препарата для лечения сифилиса французской компании Laboratoires Delbert, Extencilline (бензатинбензилпенициллина), пишет Reuters. Extencilline, который ингибирует пептидогликан клеточной стенки на стадии активного размножения бактерий, не одобрен FDA.

Нехватка одобренного FDA Bicillin L-A привела к совместным усилиям Delbert, Provepharm и его дистрибьютора Direct Success. В письме, опубликованном на сайте FDA 10 января, Delbert сообщил, что с этого момента Provepharm и Direct Success являются единственными сторонами, уполномоченными импортировать и распространять препарат для разведения для инъекций в США.

По состоянию на 10 января база данных FDA о нехватке лекарств показала, что Extencilline «ожидается в ближайшем будущем». Кроме того, агентство ожидает, что дефицит поставок восстановится во втором квартале 2024 года, и Pfizer собирается поставить следующую партию Bicillin L-A в апреле. В письме от 12 июня 2023 года компания Pfizer заявила, что «отдает приоритет производственным мощностям» Bicillin L-A из-за роста заболеваемости сифилисом и дефицита конкурентов.

Согласно отчету Сената США от марта 2023 года, нехватка лекарств в стране в конце 2022 года достигла пятилетнего максимума и затронула почти 300 лекарственных препаратов.

gxpnews