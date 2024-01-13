Скончался фигурант дела о хищении 786 млн рублей у Минпромторга при реализации программы по фарммедпрому

Сергея Волкодава доставили в медучреждение 30 декабря 2023 года из больницы, которая находится на территории СИЗО «Матросская тишина». Ранее он неоднократно жаловался на головные боли, ухудшение самочувствия и заговаривался. В больнице при СИЗО врачи решили отправить Волкодава на расширенное обследование в нейрохирургическое отделение ГКБ №13.

Уже 31 декабря состояние Волкодава сильно ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. В этот же день ему провели трепанацию черепа и диагностировали хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием, которая могла появиться ранее, например, из-за полученной по каким-либо причинам травмы.

Медикам удалось удалить гематому, но состояние пациента оставалось тяжелым. В результате 11 января утром он скончался, не приходя в себя. После произошедшего в УФСИН Москвы заявили: сведения о том, что причиной произошедшего могло быть избиение, являются неправдивыми.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Волкодава – брата бывшего руководителя Главного военно-строительного управления №6 («Дальспецстрой») Юрия Волкодава – с июня 2020 года расследует 12-й отдел по борьбе с хищением бюджетных средств следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант не признавал. Предпринимателя задержали в Москве в конце августа 2023 года, с тех пор он находился под арестом.

Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, выйти на Сергея Волкодава следователям удалось позднее. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, в 2013 году предприниматель для личного обогащения и из корыстных побуждений «создал устойчивую и сплоченную группу с целью совершения тяжкого преступления». Якобы он разработал план хищения бюджетных средств.

После заключения госконтрактов с Минпромторгом, как считают следователи, Волкодав получал деньги на расчетные счета подконтрольных организаций, создавая видимость исполнения обязательств, причем значительную часть денег он мог направлять на счета аффилированных компаний, не имеющих отношения к исполнению госконтрактов.

Как заявили правоохранители, чтобы осуществить план, Сергей Волкодав мог привлечь генерального директора ООО «ЭрЭсКью» (на данный момент компания является банкротом) Сергея Тюрина и гендиректора ООО «ПО «ТЭК» Василия Вязовченко. В 2013 году «ЭрЭсКью» и Минпромторг заключили два госконтракта. Первый предполагал разработку технологий и организацию производства рентгеновского излучателя для компьютерного томографа, а второй – для ангиографа. Всего на эти цели ведомство направило на счет компании 786 млн рублей.

Следователи выяснили, что в срок работы выполнены не были, а фигуранты, якобы чтобы скрыть хищение средств бюджета, поставили не соответствовавшие техническому заданию излучатели для томографа и ангиографа – оборудование не подходило для использования в медицинских целях. Как утверждают следователи, полученные средства «растворились на счетах» подконтрольных Сергею Волкодаву компаний.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ЭрЭсКью» зарегистрировано в 2007 году в Москве. Основной вид деятельности компании – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Сергей Тюрин был генеральным директором компании с ноября 2007-го по сентябрь 2015 года. В феврале 2022 года юрлицо исключили из ЕГРЮЛ в связи с банкротством.

Пока проходило расследование по делу о мошенничестве, Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор Сергею Волкодаву и Юрию Волкодаву по другому эпизоду – о пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома «Восточный» и ряда объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке. Сергей Волкодав получил 4 года и 9 месяцев колонии, его брат – 6,5 года колонии общего режима. С них взыскали 79,4 млн рублей. Хабаровский краевой суд в декабре 2022 года рассмотрел апелляционную жалобу и постановил отпустить осужденных братьев на свободу с учетом проведенного в СИЗО времени.