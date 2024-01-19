SuperJob назвал зарплаты заведующих аптекой в январе

В SuperJob назвали максимальные и средние зарплаты заведующих аптекой в январе. Больше всего готовы платить таким специалистам в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — от 200 тыс. до 250 тыс. руб.

Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой». Выяснилось, что зарплатный максимум таких специалистов в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 230 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 200 тыс. руб. От таких сотрудников работодатели требуют высшее фармацевтическое образование, опыт работы заведующим от трех лет, а также опыт руководства несколькими аптеками сети одновременно.

Средняя зарплата, которую предлагают заведующим аптекой в Москве, — 140 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 130 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 110 тыс. руб. Меньше всего заведующим аптекой готовы платить в Волгограде — от 45 тыс. руб. Средняя зарплата в этом городе у таких сотрудников — 90 тыс. руб.