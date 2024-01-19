SuperJob назвал зарплаты заведующих аптекой в январе

В SuperJob назвали максимальные и средние зарплаты заведующих аптекой в январе. Больше всего готовы платить таким специалистам в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — от 200 тыс. до 250 тыс. руб.
Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой». Выяснилось, что зарплатный максимум таких специалистов в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 230 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 200 тыс. руб. От таких сотрудников работодатели требуют высшее фармацевтическое образование, опыт работы заведующим от трех лет, а также опыт руководства несколькими аптеками сети одновременно.
Средняя зарплата, которую предлагают заведующим аптекой в Москве, — 140 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 130 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 110 тыс. руб. Меньше всего заведующим аптекой готовы платить в Волгограде — от 45 тыс. руб. Средняя зарплата в этом городе у таких сотрудников — 90 тыс. руб.
Также SuperJob составил среднестатистический портрет соискателя на эту вакансию. Это женщины (86%) в возрасте 44 лет. У большинства есть высшее образование (83%), готов к переезду каждый пятый кандидат (21%). На момент размещения резюме почти у каждого второго соискателя не было работы (44%). Средний срок работы на последнем месте — 4,5 года.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата, руб.
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|70000—80000
|80000—100000
|100000—160000
|160000—250000
|140000
|Санкт-Петербург
|65000—75000
|75000—90000
|90000—150000
|150000—230000
|130000
|Волгоград
|45000—50000
|50000—65000
|65000—100000
|100000—160000
|90000
|Воронеж
|50000—55000
|55000—70000
|70000—110000
|110000—175000
|100000
|Екатеринбург
|55000—65000
|65000—80000
|80000—130000
|130000—200000
|110000
|Казань
|53000—60000
|60000—75000
|75000—120000
|120000—190000
|105000
|Краснодар
|53000—60000
|60000—75000
|75000—120000
|120000—190000
|105000
|Красноярск
|52000—60000
|60000—75000
|75000—120000
|120000—185000
|105000
|Нижний Новгород
|50000—57000
|57000—70000
|70000—115000
|115000—180000
|100000
|Новосибирск
|53000—60000
|60000—75000
|75000—120000
|120000—190000
|105000
|Омск
|50000—55000
|55000—70000
|70000—110000
|110000—175000
|100000
|Пермь
|50000—55000
|55000—70000
|70000—110000
|110000—170000
|95000
|Ростов-на-Дону
|50000—57000
|57000—75000
|75000—115000
|115000—185000
|100000
|Самара
|50000—55000
|55000—70000
|70000—110000
|110000—175000
|97000
|Уфа
|50000—55000
|55000—70000
|70000—110000
|110000—175000
|97000
|Челябинск
|50000—57000
|57000—70000
|70000—115000
|115000—180000
|100000
Ранее в SuperJob сообщили о темпах роста доходов сотрудников в аптечном сегменте. Больше всего доходы выросли у заведующих аптекой (на 8%). На втором месте оказались провизоры, прирост зарплаты составил 7%, на третьем — фармацевты (прирост 6%).
Фото: ArtPhoto_studio/Freepik
Артем Косенок
pharmvestnik