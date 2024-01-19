Китайский производитель бытовой техники Haier купит долю в фармкомпании

Grifols продаст Haier Group 20% акций компании по производству препаратов крови за 1,6 млрд евро. Сделка позволит испанской фармкомпании вылезти из долгов и улучшить свое положение на рынке ценных бумаг.

Испанская фармацевтическая компания Grifols продаст китайскому производителю бытовой техники Haier Group 20% акций Shanghai RAAS Blood Products за 1,6 млрд евро. Об этом пишет газета El Economista со ссылкой на заявление Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании.

Как утверждается, сделка будет закрыта в первой половине 2024 года. Grifols владеет 26,58% акций Shanghai RAAS, китайского производителя препаратов крови.

Сделка по продаже 20% акций Shanghai RAAS имеет важное значение для Grifols, у которой накопился большой долг в размере 9,54 млрд евро, согласно последним опубликованным отчетам за первые девять месяцев прошлого финансового года. По расчетам экспертов, сделка позволит сократить задолженность испанской компании на 16%.

Ранее акции испанской компании резко упали после того, как хеджовый фонд Gotham City, специализирующийся на шорт-селлерах, раскритиковал Grifols за указание ложных данных в своих финансовых отчетах. Были поставлены под сомнение текущий долг испанского производителя, его прибыль до выплаты процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA), а также коэффициент финансового рычага. К примеру, известно, что Grifols уменьшил реальные данные по последнему показателю в 6,7 раза. Ожидается, что сделка с Haier позволит фармкомпании, расположенной в Каталонии, стабилизировать свое положение на рынке ценных бумаг.

Фото: haier.com