Ряд специальных антисанкционных мер продлили на год

Опубликован федеральный закон о продлении действия специального регулирования в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, госзакупок и субсидий. Он будет действовать до конца 2024 года.

Действие специального законодательного регулирования, введенного на фоне санкций, продлили на 2024 год. Соответствующий федеральный закон № 625-ФЗ от 25.12.2023 опубликован на портале правовой информации.

Законопроект внесло правительство в Госдуму в ноябре 2023 года. Документом предусматривается продление на 2024 год действия специального регулирования в сфере разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в части полномочий правительства принимать решения, устанавливающие особенности организации и осуществления видов госконтроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которых применяются положения федеральных законов № 294-ФЗ от 26.12.2008 и № 248-ФЗ от 31.07.2020. В том числе речь идет о введении моратория на проведение проверок и контрольных (надзорных) мероприятий.