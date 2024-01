«Дочка» Google займется разработкой препаратов для Novartis и Eli Lilly с помощью ИИ

Компания Isomorphic Labs, входящая в структуры Google, заявила о начале работы с Novartis и Eli Lilly. Она будет вести разработки низкомолекулярных лекарств с помощью искусственного интеллекта.

Компания Isomorphic Labs (дочерняя компания Alphabet Inc. — холдинговой компании, управляющей Google Inc. и ее дочерними структурами) заключила договор о сотрудничестве с Novartis и Eli Lilly в области разработки низкомолекулярных лекарств с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на сайте дочерней компании Alphabet Inc.

Согласно условиям соглашения с Eli Lilly, Isomorphic Labs получит 45 млн долл. авансом и до 1,7 млрд долл. по мере прохождения этапов разработки и исследований, а также многоуровневые роялти от чистых продаж. Компании будут вести совместную работу над исследованиями в области низкомолекулярной терапии против различных мишеней.