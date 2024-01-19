Четыре аптечные сети допустили утечку персональных данных в 2023 году

За прошлый год Роскомнадзор зафиксировал четыре случая утечек персональных данных в аптечных организациях. Двум сетям суд назначил штрафы. В 2024 году их размер значительно вырос.

По фактам утечек персональных данных клиентов аптечных сетей Роскомнадзор составил четыре протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст.13.11 КоАП РФ. По двум протоколам суд назначил штрафы в размере 60 тыс. руб., по одному — вынес предупреждение оператору персональных данных. Еще один протокол находится на рассмотрении в суде, сообщили «ФВ» в пресс-службе Роскомнадзора. Названия аптечных сетей не раскрываются.

«Рекомендации по работе с персональными данными универсальны для организаций вне зависимости от направления их деятельности: это минимизация перечня собираемых данных, удаление сведений по достижении цели их обработки, регулярное проведение мероприятий внутреннего контроля по обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных», — отметили в Роскомнадзоре.

В 2024 году их размер значительно вырос: эксперты призывают участников рынка удалять сведения по достижении цели их обработки и регулярно проверять безопасность их хранения.

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