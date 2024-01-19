Компании из Индии намерены локализовать производство ЛП в Архангельске и на Сахалине

Интерес индийских фармкомпаний к сотрудничеству с Россией носит стратегический характер, считает замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков. Одна из компаний – Torrent Pharmaceuticals – уже готова отправлять делегацию для просмотра потенциальной площадки в Архангельске, уточнил он. Об этом пишет ТАСС.

«Ее заинтересовала история взаимодействия с Северным (Арктическим) федеральным университетом», – подчеркнул Бобраков.

Другая компания – Cadila Pharmaceuticals – тоже намерена направить делегацию в Россию, но в другой регион – на Сахалин. Ее цель – строительство завода для локализации производства лекарств.

«Они уже собираются ехать туда и решать, что можно там сделать. Они воспринимают задачу инвестирования на Дальний Восток не оппортунистически, а стратегически, для них это решение на десятилетия, для них потенциал Дальнего Востока безусловен», – добавил чиновник.

Ранее сообщалось о планах индийской AJ Trust Educational Consultancy построить фармпредприятие в российском Невинномысске (Ставропольский край). Запланированные инвестиции оцениваются в более чем 1 млрд рублей.

gxpnews