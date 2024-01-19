Росстат зафиксировал рост цен на ЛП вне списка ЖНВЛП на 1,2% в декабре

В декабре 2023 года цены на лекарства вне списка ЖНВЛП в среднем выросли на 1,2%, следует из отчета Росстата. При этом наибольший рост показал «Синупрет» (8,2%). Также отмечено удорожание «Левомеколя» (2,4%), «Аллохола» (2,1%), «Корвалола» (2%), «Метамизола натрия» (анальгин отечественный – 1,9%), экстракта валерианы (1,6%), «Валидола» (1,3%).

Среди лекарств, относящихся к ЖНВЛП, цены в среднем выросли на 0,9%. Сильнее других в цене выросли ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный – 2,2%), «Фуросемид» (1,9%), «Цефтриаксон» (1,7%), «Ибупрофен» (1,5%), «Глицин», «Эуфиллин» (1,3%), «Бисакодил», «Винпоцетин» (1,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали одноразовые шприцы и бинты (1,1%), вата, электронные термометры (0,8%), аппараты для измерения артериального давления (0,5%), корригирующие очки (0,3%).

gxpnews