«Дальхимфарм» вложил 130 млн рублей в новый цех по производству ЛП

ОАО «Дальхимфарм» инвестировало 130 млн рублей в строительство цеха по производству лекарств в Хабаровском крае. Данный объект универсальный и дает возможность производить любые виды таблеток, рассказали в пресс-службе краевого Минпромторга «Интерфаксу».

На сегодняшний день предприятие, на базе которого создан новый цех, выпускает более 170 наименований лекарств. Какова мощность новой площадки, не уточняется.

«Дальхимфарм» – крупнейшее фармпредприятие Хабаровского края. Для увеличения производства лекарств несколько лет назад компания в рамках модернизации завода приобрела новую упаковочную линию, оборудование для изготовления крупных ампул для магнезии, новокаина, натрия тиосульфата. Предприятие отгружает лекарства в западные регионы и работает с зарубежными партнерами, однако из-за высоких транспортных тарифов имеются сложности с ведением бизнеса.

gxpnews