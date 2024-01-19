Глава Калужской области рассказал, какие субстанции будут выпускать на заводе радиофармпрепаратов

В 2025 году в Калужской области будет введен в эксплуатацию первый в России завод по производству радиофармпрепаратов. На днях губернатор региона Владислав Шапша рассказал о деталях этого проекта.

Так, после открытия завод на 100% закроет потребности РФ в радиофармпрепаратах и будет экспортировать продукцию в дружественные страны. Здесь будут производить целый ряд радиофармпрепаратов и активных фармацевтический субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99.

«Став первыми в ядерной энергетике, мы очень успешно научились производить радиоизотопы. Сделать шаг вперед до того, чтобы этот изотоп стал лекарством, – непростая задача, мы значительную часть фармпрепаратов импортировали», – заявил Шапша на открытии дня региона на Международной выставке-форуме «Россия».

Он пояснил, что значительный вклад в развитие направления внесла работа ведущего в стране медицинского радиологического научного центра в Обнинске: «230 лекарственных форм на сегодняшний день производится в Калужской области».

Строительство завода началось в 2023 году, а в октябре того же года между Минпромторгом РФ, правительством Калужской области, АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» и администрацией Обнинска было подписано соглашение по реализации, разработке и внедрению производства радиофармацевтических лекарственных препаратов на срок до конца 2030 года. Объем инвестиций по этому договору – более 12 млрд рублей.

gxpnews