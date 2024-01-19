Квоты на производство некоторых наркотических и психотропных веществ могут увеличить

Минздрав РФ подготовил законопроект, в котором предложил увеличить квоты на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ, в частности бупренорфина, клоназепама, мидазолама и нитразепама. Если документ будет принят, изменения коснутся Постановления Правительства РФ № 2108 от 30 ноября 2021 года.

Квоты на выпуск бупренорфина планируется увеличить с 10 до 54,6 кг, клоназепама – с 50 до 135 кг, мидазолама – с 15 до 42,5 кг, нитразепама – с 20 до 34,5 кг.

Как говорится в пояснительной записке, ведущим производителем, импортером и изготовителем наркотических средств и психотропных веществ является Московский эндокринный завод. В связи с этим при подготовке проекта были учтены обоснования, представленные предприятием.

Напомним: в ноябре 2023 года были увеличены квоты на ввоз и производство тебаина, фентанила, клобазама и модафинила. Ощутимее всего выросли квоты на производство тебаина – в 23 раза (с 67,1 кг до 1,6 т).

gxpnews