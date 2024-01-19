В России запустили первый чат-бот для подбора ЛП с учетом генетики

Сотрудники Южно-Уральского государственного медицинского университета (Челябинск, ЮУГМУ) запустили в телеграм чат-бот @pharmacogenetics_bot, который помогает в подборе лекарств путем изучения генетического анализа пациента. Это первый подобный опыт в России, заявили в клинике ЮУГМУ.

Идея такого бота состоит в том, что учет генетических особенностей конкретного пациента позволяет спрогнозировать ответ организма на то или иное лекарство.

Как утверждают авторы проекта, чат-бот оперативно расшифровывает результаты генетического теста и дает рекомендации с наиболее оптимальными алгоритмами дозирования препаратов.

Ранее, в сентябре 2023 года, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил чат-бот «Фарма-чек», с помощью которого можно проверить стоимость лекарств из перечня ЖНВЛП. Для проверки предельной цены необходимо написать в чате название лекарства, а также указать производителя и упаковку. Там же можно просигнализировать о завышении цены в аптеке.

gxpnews