Аптечные продажи растут на гриппе и ОРВИ

В ноябре 2023 года объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в рублях вырос по сравнению с октябрем на 2,2%, а по сравнению с ноябрем 2022 года ‒ уже на 26%, говорится в отчете DSM Group. Во многом этому способствовал рост в ноябре вирусных заболеваний, притом что весь 2023 год аналитики фиксировали спад интереса к противовирусным препаратам.

В ноябре 2023 года объем коммерческого рынка ЛП составил около 133 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с октябрем емкость рынка увеличилась на 2,2%. Относительно ноября 2022 года в прошлом году рынок показал увеличение объема продаж на 25,9%. А в натуральных единицах объем реализации лекарственных препаратов в ноябре уменьшился на 0,7% относительно октября и составил 389,8 млн упаковок, что, впрочем, на 12,1% больше, чем в ноябре 2022 года.

Таким результатам ноября способствовал всплеск вирусных заболеваний. Весь 2023 год аналитики наблюдали спад интереса к противовирусным препаратам. По данным DSM Group, за 11 месяцев прошедшего года жители страны приобрели всего 79 млн упаковок таких препаратов на общую сумму 39 млрд рублей. Это минимальные значения за последние три года. Для сравнения: с января по ноябрь 2022 года было продано 93,5 млн упаковок противовирусных средств на 47,7 млрд рублей, а в 2021 и 2020 годах – 93 млн и 102 млн упаковок (на 45 млрд и 43 млрд рублей соответственно). Падение продаж было вызвано в первую очередь спадом заболеваемости коронавирусом. По статистике портала Worldometer, в 2023 году в России было выявлено всего 2 млн случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 11 млн в 2022 году, 7,8 млн в 2021-м и 3,1 млн в 2020 году.

В пользу этого объяснения говорит и то, что заметнее всего упали продажи препаратов, популярных для профилактики и лечения COVID-19. Так, «Ингавирин» потерял 56% в натуральном выражении и 54% в деньгах. Продажи умифеновира, используемого в «Арбидоле», в упаковках снизились сразу на 75%.

Но под конец года тенденция стала меняться вместе с одновременным подъемом заболеваемости гриппом и COVID-19. Так, например, в последнюю неделю ноября уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей и, составив 98,1 на 10 тысяч населения, был выше базовой линии (70,0) на 40,1% и выше еженедельного эпидемического порога на 42,8%. А уже в конце декабря эти цифры были еще выше ‒ на 51-й неделе 2023 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране еще повысился: 128,1 на 10 тысяч населения, что выше базовой линии на 83,0% и выше еженедельного эпидемического порога на 66,6%.

Такой рост заболеваемости, видимо, будет способствовать росту спроса и в декабре. Но уже видно, что 2023 год будет для российского рынка не самым плохим, если считать в деньгах. По итогам 11 месяцев 2023 года объем коммерческого рынка лекарств относительно аналогичного периода 2022 года увеличился на 4,7% в рублях. Общая емкость составила 1278,7 млрд рублей. При этом совокупно за 11 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4 млрд упаковок, что на 1,2% меньше, чем за такой же период в 2022 году.

gxpnews