В РФ создали первую модель лица для инъекций под контролем ультразвука

Ученые Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука. Это первая отечественная модель для тренировки подобных манипуляций, рассказали в пресс-службе центра.

У фантома имеется череп, слюнная железа, структуры с сосудами и кожей, которая на разных участках отличается разной плотностью и толщиной подкожно-жирового слоя. Благодаря тренажеру, который можно использовать многократно, специалист имеет возможность отрабатывать навыки инъекций в носогубные складки, губы, лоб, а также в височную область, сопровождая их визуализацией анатомических структур. То есть врач сначала проверяет, куда проникает игла, и только потом делает инъекцию.

«Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем – мировой тренд, который повышает безопасность процедуры для пациента. С помощью инъекционных методик, например ботулинотерапии (блокировка передачи импульсов от нервных окончаний к мышцам), сегодня решается множество косметологических и медицинских проблем, таких как мышечный спазм, избыточное слюнотечение у детей с церебральным параличом, гипертонус жевательных мышц и так далее», – приводятся слова главного рентгенолога Москвы Юрия Васильева.

Ранее ученые центра разработали модели молочной и щитовидной железы, фантом печени, фантом, имитирующий сосуды и нервы человека. Всего в лаборатории центра создано восемь таких моделей. Они помогают врачам в клинической практике при взятии биопсии щитовидной железы под контролем УЗИ, проведении ультразвуковых исследований, денситометрии, маммографии, а также контролировать количественные параметры компьютерной и магнитно-резонансной томографий.

«Тренажер предназначен для повышения эффективности подготовки при прохождении сертификации и аккредитации, а также будет полезен дерматологам и специалистам ультразвуковой диагностики для расширения спектра исследований. Изображение структур фантома на экране УЗИ-аппарата идентично изображению подкожных слоев лица человека. Разработчики предусмотрели наличие имитации основных артериальных стволов в опасных зонах лица, что позволяет выполнить нанесение разметки с целью снижения вероятности внутрисосудистых инъекций», – подчеркнул врач ультразвуковой диагностики Городской клинической больницы им. С. П. Боткина Всеволод Лыхин.

gxpnews