Экс-министр здравоохранения Вьетнама получил 18 лет за махинации с тестами на COVID-19

Суд во Вьетнаме осудил двух министров по делу о взяточничестве, связанном со скандалом с тест-наборами на COVID-19. Так, бывший министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг приговорен к 18 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму $2,25 млн, а Чу Нгок Ань, бывший министр науки и технологий, осужден на три года, говорится в заявлении министерства безопасности, сообщают СМИ.

В центре скандала оказалась частная медицинская фирма Viet A Technology Corp, которую обвинили в сговоре с чиновниками для производства наборов для тестирования на коронавирус для государственной системы здравоохранения, которые продавались по завышенным ценам.

Так, компания продала 4,5 млн тест-наборов COVID-19 во Вьетнаме во время пандемии по ценам, в три раза превышающим их реальную стоимость, и таким образом незаконно выручила 1,23 трлн донгов ($50,25 млн). Основатель и главный исполнительный директор Viet A Фан Куок Вьет приговорен к 29 годам лишения свободы в дополнение к 25-летнему сроку, вынесенному на отдельном процессе в конце декабря.

Суд также вынес приговоры от 18 месяцев условно до 15 лет тюремного заключения 35 другим лицам, в основном сотрудникам органов контроля заболеваний в городах и провинциях, за их участие в скандале.

В 2022 году бывший заместитель министра здравоохранения Вьетнама Чыонг Куок Кыонг получил четыре года тюрьмы по обвинению в причастности к торговле поддельными лекарствами. Местные фирмы с согласия чиновника ввезли во Вьетнам и реализовали в стране различные лекарства общей стоимостью более 148 млрд донгов (около $6,4 млн).

gxpnews