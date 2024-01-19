Согласована цена на первый в РФ дженерик офтальмологического ЛП с МНН ранибизумаб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на офтальмологический препарат «Лаксолан» (ранибизумаб) от «Генериума». Это первый отечественный дженерик в рамках данного МНН, рассказали в ведомстве.

Так, предельные отпускные цены на «Лаксолан» снижены на 17% по сравнению с референтным препаратом «Луцентис» от Novartis. Цена за один флакон в дозировке 10 мг/мл составит 32 091 рубль. Покупка оригинала обойдется в 38 548 рублей.

Ранее в декабре 2023 года ФАС согласовала цены на первый отечественный препарат в рамках МНН терлипрессин. Одноименное средство обойдется в 7400 рублей, тогда как референтное – «Реместип» (Zentiva) – стоит 9200 рублей.

gxpnews