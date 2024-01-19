Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Шпигелю о взыскании 9,9 млрд рублей в закрытом режиме

В Генпрокуратуре ходатайствовали ограничить доступ к спору в связи с наличием в материалах дела персональных данных ответчиков, а также материалов уголовного дела, на которых строится обвинение в другом судебном процессе.

Иск об обращении имущества и денежных средств к Шпигелю, его жене, Белозерцеву и директору пензенского ОАО «Фармация» Антону Колоскову передан в суд в ноябре 2023 года. Генпрокуратура планирует взыскать с ответчиков в общей сложности 9,9 млрд рублей. Согласно исковому заявлению надзорного органа, с которым ознакомился Vademecum, это сумма контрактов, полученных «Биотэком» «под покровительством» главы региона в 2015–2021 годах. «Эти денежные средства являются имуществом, которое получено в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов и в силу пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ подлежит обращению в доход государства», – считают в прокуратуре.

Уголовное дело против Шпигеля возбуждено в марте 2021 года, его рассматривает Измайловский районный суд Москвы. По версии следствия, Шпигель вместе со своей женой Евгенией и Колосковым передали через посредников Белозерцеву 31 млн рублей деньгами и подарками за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Шпигелю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), а Белозерцеву – по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Обвинение запрашивает для Шпигеля 12 лет заключения в колонии строгого режима.

Заседания суда многократно переносились в связи с состоянием здоровья Шпигеля. Все фигуранты дела находятся в СИЗО с момента его возбуждения в 2021 году. По сообщению адвоката Белозерцева Алексея Шуварина, приговор подсудимым огласят 22 января в 14:00.