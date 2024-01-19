Евросоюз одобрил первую противоопухолевую иммунотерапию подкожно

В Евросоюзе был одобрен подкожный способ введения противоопухолевого препарата «Тецентрик». Это первая иммунотерапия против онкологических заболеваний, которую можно вводить подкожно.

Европейская комиссия (ЕК) выдала разрешение на продажу препарата «Тецентрик» (атезолизумаб) в сочетании с технологией подкожной доставки лекарств ENHANZE, которая основана на ферменте рекомбинантной гиалуронидазы человека PH20 (rHuPH20). Об этом сообщила компания Halozyme, разработавшая ENHANZE.

Одобрение распространяется на все зарегистрированные показания к применению «Тецентрика», принадлежащего Roche. Отмечается, что это первая одобренная в Евросоюзе иммунотерапия против онкологических заболеваний, связанных с высокой экспрессией рецептора PD-L1, которую можно вводить подкожно.