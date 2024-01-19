Минтранс перенесет срок использования электронных перевозочных документов

Срок использования электронных перевозочных документов для резервирования даты и времени проезда через границу перенесут с 1 марта на 1 сентября 2024 года. Соответствующий проект постановления размещен Минэкономразвития на портале regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.

В феврале 2023 года водителей грузового транспорта обязали резервировать дату и время проезда через границу. Позже в мае правительство определило пункты пропуска для проезда грузовиков по электронной очереди — на границе с Казахстаном, Китаем и Литвой. В ноябре также утвердили порядок резервирования перевозчиками даты и времени для проезда через границу. Новый порядок позволяет избежать очередей на пунктах пропуска.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik