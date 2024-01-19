FDA одобрило генную терапию на основе CRISPR против бета-талассемии

FDA выдало разрешение на применение Casgevy для лечения бета-талассемии. Стоимость введения препарата составит 2,2 млн долл.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило препарат Casgevy на основе CRISPR для лечения бета-талассемии. Об этом сообщила компания Vertex Pharmaceuticals, разработавшая генную терапию совместно с CRISPR Therapeutics.

Это второе показание Casgevy, зарегистрированное американским регулятором. В декабре FDA выдало разрешение на применение препарата в качестве средства для лечения серповидно-клеточной анемии, и он стал первым первым одобренным методом лечения на основе технологии редактирования генома CRISPR/Cas9.

Введение Casgevy — сложный процесс, который предполагает извлечение стволовых клеток человека и редактирование в них генов с помощью CRISPR в специализированной лаборатории. Отредактированные гены возвращают обратно в организм пациентов. Препарат работает в отношении как серповидно-клеточной анемии, так и талассемии, поскольку оба заболевания вызваны ошибкой в генах, ответственных за синтез гемоглобина.

Vertex заявила, что ведет работу по открытию сети медицинских пунктов в США, в которых пациенты смогут получать препарат. Сегодня ввести генную терапию в организм можно только в девяти авторизованных медцентрах.

Стоимость Casgevy составит 2,2 млн долл. Это подтвердила Vertex в ответ на запрос, пишет Reuters.

Бета-талассемия — наследственное заболевание, которое характеризуется генетическим дефектом синтеза бета-полипептидных цепей, что приводит к нарушению синтеза гемоглобина А. Это может привести к ряду последствий — от развития тяжелой анемии до гиперактивности костного мозга, переливаний крови и хелатной терапии железом на протяжении всей жизни человека. Болезнь чаще обнаруживается среди лиц средиземноморского, ближневосточного, южноазиатского и индийского происхождения. Ее лечение сегодня включает пожизненное переливание эритроцитарной массы, удаление селезенки или применение хелаторов железа.

В 2022 году против бета-талассемии FDA одобрило генную терапию Zynteglo компании Bluebird Bio. Введение этого препарата отличается от Casgevy: стволовые клетки из костного мозга, взятые у пациента, обрабатывают вирусными векторами с нужным геном гемоглобина и возвращают обратно в организм. Цена Zynteglo — 2,8 млн долл.

Фото: fda.gov

Владимир Заболотских

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