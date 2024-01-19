СМИ: антиагрегант «Эффиент» от Eli Lilly закончился в России

В России наметился дефицит антиагреганта «Эффиент» (прасугрел) от американской Eli Lilly. Оставшихся на аптечных складах запасов хватит меньше чем на месяц, рассказали в федеральном Минздраве «Ведомостям». Производитель не уведомлял Росздравнадзор о прекращении поставок.

При этом, по данным гендиректора аптечного маркетплейса «Здравсити» Бориса Попова, официальный дистрибьютор «Эффиента» в России — компания «Сервье», — уведомила партнеров, что его поставки прекратились в сентябре 2023 года и возобновлены не будут.

«Соответствующее письмо было получено от поставщика АО «Сервье». Ввезенные в Россию до момента принятия решения партии препаратов продолжали реализовываться в аптеках. На «Здравсити» благодаря партнерству с ведущим дистрибьютором АО ЦВ ПРОТЕК имелся большой запас лекарства, которое продавалось на маркетплейсе вплоть до 20 декабря», — отметил он.

Попов уточнил, что «Эффиент» относится к группе антиагрегантных средств и имеет альтернативу. «Дефектуры средств этой категории на «Здравсити» нет – на ресурсе представлено свыше сотни наименований антиагрегантных препаратов. Специалистам здравоохранения, согласно информации от АО «Сервье», было рекомендовано учесть текущую информацию при назначении терапии и перевести пациентов на альтернативные лекарственные средства», — добавил эксперт.

«Эффиент» (прасугрел) относят к классу антиагрегантов (кроворазжижающих средств), которые назначают для предупреждения повторного инфаркта миокарда и тромботических осложнений. Дженериков по данному МНН в России нет, однако его можно заменить другими лекарствами из ряда антиагрегантов ( клопидогрел, тикагрелор и другие), говорится в источнике.

Напомним, в марте 2022 года Eli Lilly решила приостановить экспорт в Россию лекарств вне списка ЖНВЛП, а спустя год передала бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибьютору Swixx Biopharma.

gxpnews