Инсулины «Герофарма» получили сертификацию «Халяль»

«Герофарм» стала первой в России фармкомпанией, получившей сертификацию «Халяль» на свою линейку инсулинов. В соответствии с канонами ислама, халяльными признаются только те пищевые продукты и лекарственные препараты, в производстве которых не использованы неразрешенные в религии ингредиенты — спирт, кровь и клетки тканей свиней и другое.

Кроме того, халяльными не могут считаться лекарства, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама, напомнили в «Герофарме».

«Опасения и переживания пациентов, исповедующих ислам, во многом связаны с историей производства инсулинов. Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века. Создание современных инсулинов «Герофарм» — это высокотехнологичное производство. Препараты не имеют животного происхождения, а синтезируются благодаря микроорганизмам в современных лабораториях», — пояснили ТАСС в компании.

Сертификат, который будет действовать до конца 2026 года, компании выдал международный центр стандартизации и сертификации — единственная на территории России организация, получившая полномочия от председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России.

gxpnews