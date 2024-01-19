В Воронеже планируют построить фармзавод за 10 млрд рублей

Как отметил представитель инвестора Игорь Романцов, появление фармзавода будет выгодно не только для Воронежа, но и для России в целом. Произведенную на предприятии продукцию намерены направлять на экспорт.

В ходе презентации потенциальный инвестор отметил, что фармпредприятие, которое займет 12 гектаров, могут построить за полтора года. Ежегодно на заводе будут выпускать порядка 90 млн флаконов препаратов, также возможен выпуск таблетированной продукции. На территории предприятия планируют разместить складские помещения, производственные и логистические объекты.

«Инвестор обещает нам создание около 300 рабочих мест. Компания обещает достойную заработную плату. При строительстве задействуют воронежские строительные бригады. Материалы они приобретут тоже здесь, у наших строительных компаний», – сообщил депутат парламента Андрей Зачупейко.

В августе 2023 года сразу две индийские фармацевтические компании заявили о строительстве заводов в разных регионах России. Так, компания «СафФарм», принадлежащая индийским Safecon Lifesciences и Eniker Bio Science, в IV квартале 2027 года намерена запустить фармзавод в Мурманске. Инвестиции в проект оценили в 9,2 млрд рублей. В комплексе общей площадью 14,5 тысячи кв. м намерены производить препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм. Планируется, что в год завод будет выпускать 1,3 млрд единиц лекарственной продукции.

Компания «Эдвансд ЛайфСайенс», принадлежащая Раджешу Шарму, намерена за 1,1 млрд рублей построить фармацевтический завод на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области. Начать выпуск лекарств могут уже во II квартале 2026 года. В состав предприятия войдет центр разработки препаратов и склад готовой продукции. Площадь завода составит около 10 тысяч кв. м.