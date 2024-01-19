В Псковской области за 665 млн рублей запустят производство медизделий

«БетаМед» в случае одобрения проекта экспертным советом станет резидентом ОЭЗ. Там инвестору предоставят площади и запрашиваемые ресурсы.

По словам гендиректора компании Алексея Степанова, проект предполагает «развитие отечественного производства широкого ассортимента медицинских изделий». Основными рынками сбыта продукции станут лечебно-профилактические учреждения, ветеринарные клиники России и стран СНГ.

После ввода в эксплуатацию всех мощностей максимальный объем производства оценивают в 820 тысяч экземпляров ежегодно. В ходе реализации проекта планируется создать порядка 70 рабочих мест.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «БетаМед» зарегистрировано в Псковской области в ноябре 2023 года. Основным видом деятельности является производство медицинских инструментов и оборудования. Бенефициаром является Алексей Степанов.

На территории ОЭЗ «Моглино» ведут свою деятельность 15 резидентов. Среди них – эстонская компания «Елме Мессер Рус», специализирующаяся на производстве медицинских газов, и ООО «Скрининг-М», производящее медизделия. Резидентом также является ООО «Псковинбалк» (производство стерильных лекарственных средств).

В октябре 2022 года наблюдательный совет ОЭЗ также одобрил инвестиционный проект ООО «Фактор-Мед Продакшн». Компания за 145 млн рублей намерена запустить производство различных медицинских диагностических экспресс-тестов, в том числе для выявления наркотических веществ. Планируется, что в первый год работы мощность производства составит около 730 тысяч медизделий. На пятый год работы компания планирует выпускать более 1 млн тестов.