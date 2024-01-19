В Псковской области за 665 млн рублей запустят производство медизделий

Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области одобрил инвестиционный проект компании «БетаМед» по строительству завода медицинских изделий. Инвестиции оценили в 665 млн рублей (большая часть из них – собственные средства компании). На предприятии планируют производить в том числе хирургические эндоскопические сшивающие аппараты и катетеры для гемодиализа.
«БетаМед» в случае одобрения проекта экспертным советом станет резидентом ОЭЗ. Там инвестору предоставят площади и запрашиваемые ресурсы.
По словам гендиректора компании Алексея Степанова, проект предполагает «развитие отечественного производства широкого ассортимента медицинских изделий». Основными рынками сбыта продукции станут лечебно-профилактические учреждения, ветеринарные клиники России и стран СНГ.
После ввода в эксплуатацию всех мощностей максимальный объем производства оценивают в 820 тысяч экземпляров ежегодно. В ходе реализации проекта планируется создать порядка 70 рабочих мест.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «БетаМед» зарегистрировано в Псковской области в ноябре 2023 года. Основным видом деятельности является производство медицинских инструментов и оборудования. Бенефициаром является Алексей Степанов.
На территории ОЭЗ «Моглино» ведут свою деятельность 15 резидентов. Среди них – эстонская компания «Елме Мессер Рус», специализирующаяся на производстве медицинских газов, и ООО «Скрининг-М», производящее медизделия. Резидентом также является ООО «Псковинбалк» (производство стерильных лекарственных средств).
В октябре 2022 года наблюдательный совет ОЭЗ также одобрил инвестиционный проект ООО «Фактор-Мед Продакшн». Компания за 145 млн рублей намерена запустить производство различных медицинских диагностических экспресс-тестов, в том числе для выявления наркотических веществ. Планируется, что в первый год работы мощность производства составит около 730 тысяч медизделий. На пятый год работы компания планирует выпускать более 1 млн тестов.
Источник: правительство Псковской области
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