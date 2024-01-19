В 2023 году бюджет федпроекта по ЕГИСЗ оказался одним из наименее исполненных

Федпроект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» исполнен на 97% (92,4 млрд рублей из 95,2 млрд), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – на 97,9% (16,4 млрд рублей из 16,8 млрд), «Первичная медико-санитарная помощь» – на 98,2% (10,5 млрд рублей из 10,7 млрд), «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – на 98,6% (17,7 млрд рублей из 17,9 млрд). Самый объемный по финансам федпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями» исполнен на 99,3% (157,2 млрд рублей из 158,4 млрд).

Полностью освоены в 2023 году средства по трем федпроектам. В их число вошел проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», на который было направлено 7,2 млрд рублей. Также исполнены на 100% самые «скромные» федеральные проекты – «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (1,2 млрд рублей) и «Развитие экспорта медицинских услуг» (26 млн рублей).

В конце ноября 2023 года президент Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2024 год, согласно которому на здравоохранение планируется направить 1,611 трлн рублей. В 2024 году заканчиваются все основные федеральные проекты, начатые в 2019 году, в связи с чем отмечается снижение объема субсидий по этому направлению.

Так, на «Борьбу с онкологическими заболеваниями» заложено 146,1 млрд рублей вместо прогнозных 159,9 млрд рублей в 2023-м. Во время подготовки бюджета в Госдуме сообщали, что по сравнению с 2023 годом расходы по всем проектам сократятся на 31,4 млрд рублей.

О том, какие параметры федбюджета на 2024 год должны были измениться относительно запланированных в 2023-м, – в обзоре Vademecum.