Госдума окончательно одобрила законопроект о гармонизации законодательства с правом ЕАЭС

Госдума, наконец, одобрила поправки, направленные на гармонизацию ФЗ-61 с правом ЕАЭС. Документ несколько лет обсуждался с отраслью и профильными ведомствами. Он, в частности, позволит упростить определенные процедуры регистрации.

Депутаты Государственной думы в третьем чтении одобрили законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» для его гармонизации с правом Евразийского экономического союза, передает корреспондент «ФВ».

Представлял законопроект депутат Александр Петров. Он попросил вернуть законопроект во второе чтение, чтобы принять дополнительную таблицу поправок. «Мы должны извиниться перед вами, мы обнаружили необходимость доработать законопроект во втором чтении», — сказал Петров. Депутаты проголосовали единогласно.