С начала года в США снизились цены на беспрецедентное количество лекарств

Аналитики из 46Brooklyn Research сообщили о снижении цен на целый ряд препаратов в США. Обычно лекарства дорожают, но с 1 января подешевели 24 лекарственных средства, такое зафиксировано впервые с 2012 года. Снижение было вызвано введением огромных штрафов за повышение цен на лекарства быстрее роста уровня инфляции. При этом цены на более чем 600 лекарственных средств все же выросли.

Фармацевтические компании в США, как правило, повышают цены на свою продукцию в начале каждого нового года. Однако в 2024 году было отмечено снижение цен на целый ряд препаратов, говорится в отчете некоммерческой организации 46Brooklyn Research, анализирующей данные о ценах на лекарства в Соединенных Штатах.

Согласно представленным данным, подешевели 24 лекарственных средства. Особенно сильное падение цен было отмечено у инсулинов и ингаляторов, которые стали на 70—80% дешевле для покупателей.

«Такое число почти беспрецедентно, — говорится в пресс-релизе аналитиков. — Наша информационная платформа, отслеживающая динамику изменения цен с 2012 года, ни разу не наблюдала такого значительного снижения цен на брендовые лекарства».

На это повлиял так называемый Закон об американском плане спасения, принятый в 2021 году администрацией Байдена. В его основе содержатся положения, принятые в ответ на пандемию COVID-19, но также он включает отдельные пункты, затрагивающие страховую программу Medicaid.

До принятия закона производители препаратов выплачивали штрафы за повышение цен быстрее инфляции. Однако документ предусматривал ограничение по общей сумме штрафа. Закон снял этот лимит с 1 января 2024 года. Теперь производители лекарств столкнутся с огромными штрафами при увеличении цен выше уровня инфляции. Их общий доход может оказаться равен сумме штрафа. Это приводит не только к наблюдаемому снижению цен на препараты, но и вовсе к снятию их с продаж.

Кроме того в сентябре 2023 года администрация Байдена представила «дорожную карту» по снижению цен на лекарства, отпускаемые по рецепту. Среди основных мер, указанных в документе, разрешение Medicare участвовать в переговорах по ценам, стимулирование конкуренции фармкомпаний и оказание поддержки исследованиям новых лекарств. Правительство Соединенных Штатов будет иметь возможность вести переговоры напрямую с производителями лекарств по вопросу ценообразования. Принятые меры направлены на сдерживание высоких цен на препараты в США и приведение их в соответствие с ценами в других развитых странах. Многие производители выступили против программы, называя ее «вымогательством». В суд на правительство США с требованием отменить программу подали такие компании, как MSD, Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibbs и AstraZeneca.

Все же, с 1 января цены выросли на некоторые препараты. По данным отчета, более чем 600 лекарственных средств стали дороже для американцев в 2024 году. До конца месяца ожидается, что станут дороже еще несколько сотен медикаментов.

Снижение стоимости препаратов было давней целью американского правительства, в том числе бывшего президента Дональда Трампа. Он выступал с намерениями позволить Medicare участвовать в переговорах о ценах на лекарства, но отказался от идеи их реализации, как только вступил в должность.

Фото: drobotdean / Freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik