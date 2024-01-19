Суд признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и начал конкурсное производство

Суд признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. На текущий момент свои требования к банкроту предъявили девять кредиторов. Заявления четырех из них суд еще не принял.

Арбитражный суд Москвы 15 января признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство. Соответствующая запись появилась в карточке дела в Картотеке арбитражных дел. Решение пока не опубликовано.

Изначально заявление о банкротстве дистрибьютора в начале октября 2023 года подала компания «Еврокэп», производящая укупорочные средства для полиэтиленовой тары. Позднее к ней присоединились еще восемь кредиторов: «Сбербанк», «Примфарм», «Магнит Фарма», «Коттон клаб», «Фитосила-Биос», «Мединторг», ИП Имашев Н. Р. и «ФК Пульс».