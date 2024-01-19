Технологию производства жирных спиртов для фармотрасли разработали в Тверском ГТУ

В России может появиться первое производство жирных спиртов, применяемых в фармацевтической и косметической промышленных отраслях. Таким мнением поделились в Тверском государственном техническом университете (ТГТУ), сотрудники которого смогли получить вещество из возобновляемого сырья – растительного масла. Об этом пишет ТАСС.

Аналогов подобного производства в России на данный момент нет, заявила преподаватель ТГТУ, специалист по учебно-методической работе первой категории, инженер-лаборант Маргарита Монжаренко. «В качестве сырья используется обычное растительное масло, с помощью которого в дальнейшем мы получаем жирные спирты», – дополнила она.

Проект находится на стадии лабораторных исследований, в дальнейшем разработку ожидает оформление патентной заявки. «Ведутся переговоры с потенциальными покупателями на данную технологию», – добавила Монжаренко. Завершение этих процессов намечено на начало 2025 года.

Как уточняется, исследования проводятся на средства гранта в размере 500 тысяч рублей, который предоставлен Фондом содействия инновациям в рамках конкурса «Умник». Его цель – поддержка молодых исследователей в возрасте до 30 лет и их инновационных проектов.

При этом ранее промышленная компания «Фарус» заявила о планах запуска импортозамещающего производства высших жирных спиртов. Проект потребует не менее 21 млрд рублей. В настоящее время, по словам акционера «Фаруса» Линара Фаттахова, 100% ВЖС Россия импортирует – из Германии, Индонезии и Малайзии.

gxpnews