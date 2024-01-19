Фармсубстанции на основе опийного мака будут выпускать в Брянской области

Российские ученые разработали отечественные технологии получения фармсубстанций для производства опиоидных анальгетиков – морфина, тебаина, кодеина. В ближайшие годы в регионе будет создано предприятие для осуществления их массового производства. Ориентировочно окончание работ и выпуск первых партий собственных субстанций – четвертый квартал 2026 года, рассказал ТАСС губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Создание собственного производства подобных фармсубстанций стало возможным благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта по выращиванию мака. В 2023 году в регионе собрали более 700 тысяч кг семян, пояснил чиновник. Засеяно 2000 га мака.

«В России была проблема, когда полностью покупали мак в Чехии. Два года назад Минпромторг выбрал нашу область для реализации масштабного инвестиционного проекта по выращиванию мака», – добавил он. Основная цель проекта – импортозамещение на рынке наркотических обезболивающих.

Предприятие по производству фармсубстанций будет создано, как выяснилось ранее, на площадке «Эндофарма» (Московский эндокринный завод) в Почепском районе Брянской области. Планируется, что к 2026 году комплекс обеспечит полное импортозамещение в производстве анальгетиков из отечественного растительного сырья, стоимость которых при этом снизится.

Изначально объем средств, необходимых для реализации проекта, оценивался в 30 млрд рублей, но затем ведомство анонсировало дополнительную субсидию в развитие предприятия в размере 45 млрд рублей.

gxpnews