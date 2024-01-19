Novartis увеличит выпуск радиофармпрепаратов с новым заводом в США

Компания Novartis объявила о получении разрешения FDA на коммерческое производство препарата Pluvicto (lutetium 177 Lu vipivotide tetraxetan) на новом крупном современном предприятии по производству радиолигандной терапии в Индианаполисе (Индиана, США). Это второй профильный завод Novartis в США и самый крупный объект компании в мире. Его площадь – 70 000 кв. футов (6503,2 кв. м).

Площадка в Индианаполисе построена с нуля и в будущем предполагает расширение линий. При этом планируется появление полностью автоматизированных линий – впервые в радиофармацевтической промышленности. В целом проект представляет собой следующий этап развития производства радиолигандной терапии Novartis, так как компания намерена значительно увеличить поставки своих радиофармпрепаратов Pluvicto и Lutathera (лютеция (177 Lu) оксодотреотид).

Новый завод будет обеспечивать растущий спрос на препараты для пациентов в США и – в перспективе – в Канаде вместе с заводом компании в Миллберне (штат Нью-Джерси). Еще одно предприятие Novartis в Иврее (Италия) продолжит поставлять препараты пациентам в США и за их пределами, а завод в Сарагосе (Испания) будет заниматься исключительно радиолигандной терапией для пациентов за пределами США.

Четыре нынешних производственных предприятия располагают производственными мощностями по выпуску радиофармпрепаратов в объеме 250 тысяч доз. «Недавно мы также объявили о планах по расширению производства в Сасаяме, Япония, и Хайяне, Чжэцзян, Китай, поскольку мы продолжаем искать возможности для дальнейшего расширения нашего присутствия по всему миру», – говорится в январском пресс-релизе Novartis.

Напомним: в Калужской области в настоящее время ведется строительство первого в России завода по производству радиофармпрепаратов. Ожидается, что после открытия предприятие на 100% закроет потребности РФ в такого рода препаратах.

gxpnews