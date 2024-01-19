Власти Ставрополья ведут переговоры с Индией с целью строительства фармкластера

В Ставропольском крае планируется создать фармацевтический кластер с привлечением средств иностранных партнеров. Предполагается, что интерес к сотрудничеству должна проявить Индия, и правительство российского региона работает в данном направлении, однако переговоры с потенциальными партнерами пока не принесли результата. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, прошедшей с участием губернатора края Владимира Владимирова.

«С индийской компанией ведем большие переговоры. <…> Ничем они пока что не закончились, но объясню, чем фарммедицина, кроме активных биопрепаратов, нам интересна, потому что это высокотехнологическая отрасль», – сказал он, уточнив, что одна индийская компания намерена производить на базе ставропольской площадки фармсубстанции.

Несмотря на то что соглашения с какой-либо индийской компанией пока нет, правительство данный проект не оставит, пообещал он. И добавил, что инициатива по созданию фармкластера отвечает интересам региона в том числе потому, что здесь расположен Пятигорский медико-фармацевтический институт.

«Потенциал нашей Пятигорской фармакадемии позволяет рассуждать, что мы можем на территории Ставропольского края такой проект разместить», – заявил чиновник.

Ранее в региональном правительстве сообщали о переговорах с индийской AJ Trust Educational Consultancy, которая планирует построить завод по производству лекарств в Невинномысске. Отмечалось, что Ставропольский край является приоритетной площадкой для реализации иностранных проектов в силу благоприятного климата, особенностей логистики и открытости к инвестициям.

gxpnews