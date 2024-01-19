Губернатор Псковской области пообещал открыть аптечный пункт в каждом муниципалитете

В Псковской области намерены открыть аптечные пункты в каждом муниципальном образовании. Власти региона пойдут на этот шаг, несмотря на то, что далеко не все точки будут рентабельны.

В каждом муниципальном образовании Псковской области гарантированно должен работать аптечный пункт. Такое решение принято губернатором региона Михаилом Ведерниковым, о чем он сообщил в ходе встречи с депутатами областного собрания.

По итогам 2023 года розничная торговля лекарствами осуществлялась в 167 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Псковской области. Кроме того, госпредприятие «Фармация» ведет работу по открытию аптечных пунктов в каждом муниципальном образовании, заявил губернатор.

«Далеко не везде эта деятельность будет прибыльной, но мы все-таки решили, что в каждом муниципалитете гарантировано должен работать аптечный пункт, чтобы у людей была возможность купить лекарства», — подчеркнул Ведерников.

Все ФАП области прошли лицензирование для осуществления фармацевтической деятельности в 2022 году. На эти цели из бюджета было выделено 5 млн руб.

«Коммерческим аптекам вести деятельность на селе невыгодно, а в государственных некому работать — пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты специалиста, привлечь молодых сотрудников не удается, — рассказывал летом 2022 года спикер Псковского областного собрания Александр Котов. — Необходимо задействовать укрепившуюся в последние годы сеть ФАП, приобрести недостающее оборудование и обучить фельдшеров».

О том, что многие государственные аптечные сети содержат планово-убыточные точки отпуска, обеспечивающие лекарствами жителей районов, ранее писал «ФВ». Например, в структуре «Губернских аптек» (Красноярский край) 84 планово-убыточных структурных подразделения, которые расположены в труднодоступных и отдаленных территориях. Общая сумма убытка, которую они генерируют, достигает около 40 млн руб.

Фото: https://sobranie.pskov.ru/

Екатерина Погонцева

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