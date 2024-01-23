ФАС: перерегистрация цены на «Икземпру» позволит возобновить поставки в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перерегистрировала цену на препарат для лечения рака молочной железы «Икземпра». Это позволит возобновить его поставки в Россию, пишет ТАСС. Ранее «Ъ» сообщил об отсутствии препарата в России. Так, в 2023 году не состоялось 78% объявленных аукционов на закупку онкопрепарата. По данным издания, за два последних года правообладатель лекарства – американская «дочка» «Р-Фарм» – ввела в оборот в стране только одну серию препарата. В компании объясняют, что из-за смены дистрибьютора субстанции препарат подорожал, и рассчитывают на повышение предельной цены для возобновления поставок.

«По результатам анализа ФАС России согласовала перерегистрацию заявленной цены, что позволит производителю продолжить поставки в Россию», – говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, служба провела экономический анализ заявленной к перерегистрации цены на препарат с МНН иксабепилон в рамках Постановления Правительства РФ № 1771. Это связано с выявлением Росздравнадзором рисков возникновения дефицита «Икземпры» в форме выпуска «лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 15 мг».

«В соответствии с постановлением, цена на препарат будет пересмотрена через год и может быть снижена в случае снижения цен в референтных странах», – подчеркнули в ФАС.

Согласно опубликованному в базе ФАС решению, цена на препарат после перерегистрации составит 24 974,34 рубля.

Ранее в Минздраве РФ прокомментировали информацию о нехватке не имеющего аналогов онкопрепарата для лечения рака молочной железы «Икземпра» (иксабепилон).

gxpnews