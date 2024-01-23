Фармацевты готовы консультировать

Проблема, которая последние годы считалась нерешаемой (недооцененность фармработников), имеет шанс разрешиться. Национальная фармпалата направила в Минздрав предложения, которые призваны повысить престиж профессии. Среди предложений – законодательное закрепление понятия фармконсультирования, вовлечение аптек в пропаганду здорового образа жизни и введение должности главного специалиста по фармацевтической деятельности. Фармацевты поддерживают Нацфармпалату и готовы брать на себя дополнительные функции, даже учиться для этого, показывает опрос, проведенный в сообществе «Фарма РФ».

Национальная фармацевтическая палата (НФП) предлагает расширить функционал фармработников и направила соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Авторы обращения указывают на разрыв между восприятием врачами сотрудников аптек и реальностью. По сути, считают авторы обращения, в то время как сотрудники аптек стремятся быть частью системы здравоохранения, и по факту большинство сотрудников аптек уже активно консультирует посетителей аптек при выборе препаратов, врачи считают возможным фармконсультирование лишь в самых простых ситуациях, например при получении ссадин и ушибов. В нормативных документах отсутствует полноценное определение фармконсультирования, то есть термина, обозначающего услугу по помощи потребителям в выборе безрецептурных препаратов. Нацфармпалата предлагает исправить это и внести термин в законодательную базу. Кроме того, считает необходимым привлекать аптеки к пропаганде здорового образа жизни.

Большинство фармацевтов – 70% – одобряют эту инициативу, показывает опрос, проведенный в сообществе «Фарма РФ». Самым важным в ней почти треть (32%) опрошенных фармацевтов считает повышение престижа профессии провизора, для четверти (24%) основным является приближение отрасли к системе здравоохранения, 14% респондентов рассчитывают на повышение заработной платы.

63% респондентов ради всего перечисленного готовы взять на себя дополнительные функции и даже пройти для этого дополнительное обучение.

Что же готовы делать фармацевты? 15% респондентов готовы измерять давление, столько же готовы организовывать информационные выкладки, 14% готовы взять на себя обязанности по продлению рецептов, а 13% вообще готовы выписывать рецепты. 12% готовы измерять посетителям уровень сахара, 11% – мерить температуру, а 5% – вакцинировать посетителей. Только 13% опрошенных не готовы выполнять ничего из перечисленного.

Правда, 42% респондентов готовы выполнять все эти функции только при повышении зарплаты, еще 12% оговариваются, что расширение функционала возможно, если оно не приведет к повышению нагрузки. И только 15% безоговорочно готовы к расширению функций и повышению ответственности без дополнительных условий, поскольку это приведет к повышению престижа профессии.

Методология: опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» с 20 ноября по 11 декабря 2023 года, в нем принял участие 631 респондент.

gxpnews