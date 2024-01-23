В Костроме откроется новый лабораторный комплекс завода «Ортат»

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор «Ортат» Ольга Головкина осмотрели новый лабораторный корпус, построенный на базе предприятия при поддержке региональных властей. Его запуск намечен на второй квартал 2024 года, сообщает пресс-служба ГК «Р-фарм».

Новый лабораторный комплекс «Р-Фарм», оснащенный самым передовым оборудованием, позволит сократить сроки производства целого ряда лекарственных препаратов, которые выпускаются на базе Костромского заводе, а также расширить их перечень. В настоящее время в лабораторном комплексе идут пуско-наладочные и квалификационные работы.

«Ежегодно завод производит более 10 млн упаковок, развивается лекарственное импортозамещение. В ассортименте — 60 наименований лекарственных средств, в том числе такие, которые включены в перечень жизненно необходимых. Это большой шаг в развитии крупнейшего фармацевтического предприятия Костромской области», – подчеркнул Сергей Ситников.

«Запуск на базе «Ортата» собственных научно-исследовательских лабораторий расширяет возможности предприятия по обеспечению системы здравоохранения востребованными препаратами и в должной мере отражает усилия группы компаний «Р-Фарм» по укреплению лекарственной безопасности страны», – отметила Ольга Головкина.

Стороны также обсудили вопросы кадрового обеспечения: в частности, был поднят вопрос о необходимости привлечения на предприятие молодых специалистов — химиков, биологов, инженерных кадров, – получающих образование на базе региональных вузов.

gxpnews