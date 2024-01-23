«Фармимэкс», «Ланцет», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» поставят ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги девяти аукционов на закупку семи препаратов для «Круга добра», пишет ФВ. Компании «Фармимэкс», «Ланцет», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» будут поставлять препараты: «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа, «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии, «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир), используемый при хроническом гепатите С, и иммунодепрессант «Иларис» (МНН канакинумаб).
На участие в семи аукционах было подано по одной заявке, поэтому контракты с компаниями будут заключены по начальной (максимальной) цене. Аукционы на поставку препарата «Карбаглю» (МНН карглумовая кислота), который применяется для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы, и «Коселуго» в дозировке 10 мг не состоялись, так как ни одна компания не изъявила желания в них участвовать. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее комиссия объявила «Фармстандарт», «Ланцет» и «Ирвин 2» поставщиками фонда ЛП «Эпклюза», «Гэттестив» и «Карзиба».
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|329 мл
|554 512,47
|182 434 602,63
|АО «Фармимэкс»
|2
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|297,60 мл
|618 266
|183 995 961,60
|АО «Фармимэкс»
|3
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл
|168 мл
|247 306,40
|41 547 475,20
|АО «Фармимэкс»
|4
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|110 460 капс. (шт.)
|6 380
|704 734 800
|Не подано ни одной заявки на участие в закупке
|5
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|27 960 капс. (шт.)
|15 950
|445 962 000
|АО «Фармимэкс»
|6
|Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг
|4 020 табл. (шт.)
|5 333,31
|21 439 906,20
|Не подано ни одной заявки на участие в закупке
|7
|Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|148 мл
|521 180
|77 134 640
|АО «Ланцет»
|8
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|225 мл
|868 233,04
|195 352 434
|АО «Фармстандарт»
|9
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|4 116 табл. (шт.)
|2 204,01
|9 071 705,16
|АО «Фармстандарт»