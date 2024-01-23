«Фармимэкс», «Ланцет», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» поставят ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги девяти аукционов на закупку семи препаратов для «Круга добра», пишет ФВ. Компании «Фармимэкс», «Ланцет», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» будут поставлять препараты: «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа, «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии, «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир), используемый при хроническом гепатите С, и иммунодепрессант «Иларис» (МНН канакинумаб).

На участие в семи аукционах было подано по одной заявке, поэтому контракты с компаниями будут заключены по начальной (максимальной) цене. Аукционы на поставку препарата «Карбаглю» (МНН карглумовая кислота), который применяется для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы, и «Коселуго» в дозировке 10 мг не состоялись, так как ни одна компания не изъявила желания в них участвовать. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее комиссия объявила «Фармстандарт», «Ланцет» и «Ирвин 2» поставщиками фонда ЛП «Эпклюза», «Гэттестив» и «Карзиба».