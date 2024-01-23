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«Фармимэкс», «Ланцет», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» поставят ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги девяти аукционов на закупку семи препаратов для «Круга добра», пишет ФВ. Компании «Фармимэкс», «Ланцет», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» будут поставлять препараты: «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа, «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии, «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир), используемый при хроническом гепатите С, и иммунодепрессант «Иларис» (МНН канакинумаб).

На участие в семи аукционах было подано по одной заявке, поэтому контракты с компаниями будут заключены по начальной (максимальной) цене. Аукционы на поставку препарата «Карбаглю» (МНН карглумовая кислота), который применяется для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы, и «Коселуго» в дозировке 10 мг не состоялись, так как ни одна компания не изъявила желания в них участвовать. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее комиссия объявила «Фармстандарт», «Ланцет» и «Ирвин 2» поставщиками фонда ЛП «Эпклюза», «Гэттестив» и «Карзиба».

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 329 мл 554 512,47 182 434 602,63 АО «Фармимэкс»
2 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 297,60 мл 618 266 183 995 961,60 АО «Фармимэкс»
3 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 168 мл 247 306,40 41 547 475,20 АО «Фармимэкс»
4 Селуметинибкапсулы, 10 мг 110 460 капс. (шт.) 6 380 704 734 800 Не подано ни одной заявки на участие в закупке
5 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 27 960 капс. (шт.) 15 950 445 962 000 АО «Фармимэкс»
6 Карглумовая кислотатаблетки диспергируемые, 200 мг 4 020 табл. (шт.) 5 333,31 21 439 906,20 Не подано ни одной заявки на участие в закупке
7 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 148 мл 521 180 77 134 640 АО «Ланцет»
8 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 225 мл 868 233,04 195 352 434 АО «Фармстандарт»
9 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 4 116 табл. (шт.) 2 204,01 9 071 705,16 АО «Фармстандарт»

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20 января, 2024 | Просмотров: 110