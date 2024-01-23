GSK получит $1,23 млрд с продажи своей доли в Haleon

Компания GSK продаст 300 млн акций в компании Haleon по цене 326 пенсов за акцию, что в общем составит 978 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд). Таким образом, доля GSK в организации снизится до 4,2%, пишет Reuters.

GSK являлась вторым по величине акционером Haleon, которая располагала около 7,4% акций компании. По информации GSK, продажа доли позволит сосредоточиться на разработке вакцин и борьбе с инфекционными заболеваниями. В мае 2023года о планах продажи своей доли в Haleon (32%) заявляла Pfizer.

Напомним, Haleon, известная такими продуктами, как зубная паста Sensodyne и обезболивающий препарат «Адвил» (ибупрофен) появилась в результате сотрудничества GSK и Pfizer. Это крупная компания по производству безрецептурных препаратов, оценка рыночной стоимости которой составляет около $39 млрд.

gxpnews