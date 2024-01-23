В США одобрен прибор с ИИ для выявления рака кожи

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило портативное устройство для выявления рака кожи от компании из Майями DermaSensor. Одноименный прибор использует свет и алгоритм, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), чтобы помочь врачам определить наличие рака в подозрительных родинках или кожных повреждениях.

Разрешение FDA основано на результатах исследования, которое показало, что прибор обладает 96-процентной чувствительностью при выявлении рака кожи. Отрицательный результат, полученный с помощью устройства, с вероятностью 97% окажется доброкачественным, утверждает компания.

При контакте с кожей устройство излучает свет и улавливает длины волн, отражающиеся от клеточных структур под поверхностью кожи. Впоследствии он использует алгоритм для анализа отраженного света и определения наличия рака кожи.

По словам генерального директора компании Коди Симмонса, устройство будет продаваться по цене $199 в месяц для пяти пациентов или $399 в месяц для неограниченного использования. В настоящее время DermaSensor коммерчески доступен в Европе и Австралии.

Рак кожи – самый распространенный вид рака в мире, а его наиболее серьезная форма, меланома, ежегодно приводит к смерти около 9000 человек в США. Обычно обнаруживается с помощью дерматоскопии – процедуры, при которой медработник осматривает кожу на предмет признаков рака с помощью специализированного увеличительного стекла или визуального осмотра.

Ранее компании Moderna и Merck заявили об эффективности экспериментальной мРНК-вакцины от рака кожи. По данным партнеров, препарат сокращает риск смерти от рака кожи или его рецидива на 44% в случае использования параллельно с иммунотерапией Keytruda производства Merck. Компании утверждают, что их вакцина способна «научить» иммунную систему распознавать определенные мутации в раковых клетках и бороться с ними до полного уничтожения.

gxpnews