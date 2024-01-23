Мурманчан бесплатно обеспечат ЛП для восполнения витамина D

В Мурманской области запустят проект, направленный на борьбу с дефицитом витамина D у жителей. Программа стартует 26 января в региональном центре – Мурманске, а затем распространится и на другие населенные пункты. При этом в отдаленные села будут ходить мобильные пункты, заявил глава области Андрей Чибис на оперативном совещании.

На территории Мурманска первые пункты по экспресс-диагностике разместят в трех крупных торгово-развлекательных центрах. Вся процедура – взятие анализа и получение результата – не займет больше 20 минут.

Если обнаружится выраженный или умеренный дефицит, мурманчанам назначат лекарства и подберут необходимую дозировку. Препараты они получат бесплатно. На реализацию программы из регионального бюджета в 2023 году выделят 100 млн рублей.

По словам Чибиса, нехватка витамина D фиксируется более чем у 50% россиян, но жители районов Крайнего Севера находятся в группе особого риска из-за погодных условий.

«Это общероссийские исследования: и Кавказ, и юг страны, и Дальний Восток, где с солнцем все сильно лучше, чем у нас, на Севере. По данным наших экспертов Минздрава, у северян только порядка 10% людей с нормальным уровнем витамина D», – подчеркнул чиновник.

gxpnews