В Смоленской области назначили министра здравоохранения

В распоряжении губернатора отмечено, что для Макаровой будут сохранены ранее установленные надбавки к месячному должностному окладу.

Виктория Макарова в 1993 году окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». После завершения обучения в течение десяти лет работала в Череповце сначала на позиции участкового врача-педиатра, а затем заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники. С 2003 по 2007 год заведовала аналогичным отделением в смоленской поликлинике №7.

В 2007 году Макарова стала главным специалистом лечебного отдела Управления здравоохранения администрации города Смоленска, также была начальником отдела организации медпомощи детям и службы родовспоможения в Департаменте Смоленской области по здравоохранению. В 2013 году заняла должность главврача Смоленской ОДКБ.

В 2020 году Викторию Макарову избрали председателем Смоленского городского совета VI созыва. Заместителем губернатора Смоленской области она стала 20 декабря 2021 года, а в октябре 2023 года ей поручили исполнять обязанности главы регионального Минздрава (тогда Департамент по здравоохранению Смоленской области был преобразован в Министерство здравоохранения).

На посту руководителя ведомства Макарова сменила Ольгу Стунжас, ставшую первым заместителем главы Минздрава. Стунжас руководила ведомством с июля 2021 года.

В 2023 году, по подсчетам Vademecum, руководители органов здравоохранения сменились в 21 регионе России. Еще в четырех субъектах исполнявшие обязанности чиновники были официально утверждены в должности. Самые значимые ротации управленцев – в обзоре Vademecum.