ФАС выдала предупреждение компании «Астеллас Фарма»

Компании «Астеллас Фарма» выдали предупреждение. Организация отказалась заключить договор с поставщиком ООО «Фарм-Трэйд», аргументируя это тем, что оно не подходит под условия, связанные с объемом товарооборота. Однако ФАС посчитала такой отказ необоснованным.

В ФАС обратился поставщик ООО «Фарм-Трэйд», по данным которого ООО «Астеллас Фарма Продакшен» отказалось заключить с организацией договор поставки лекарственных средств. Речь идет о препаратах с МНН мирабегрон (ТН «Бетмига») и ипраглифлозин (ТН «Суглат»). Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В фармкомпании аргументировали отказ наличием в своей торговой политике такого критерия отбора дистрибьюторов, как объем товарооборота в размере не менее 10 млрд руб. в год.