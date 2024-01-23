Иммунотерапия Roche показала эффективность против рака пищевода в ходе исследований фазы III

Моноклональное антитело tiragolumab в сочетании с «Тецентриком» (атезолизумаб) и химиотерапией смогли увеличить выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость пациентов с раком пищевода. Специалисты отмечают, что есть проблемы с оценкой эффективности комбинации препаратов, поскольку их сравнивали с химиотерапией, которая уже не используется в качестве лечения первой линии.

Разработанная компанией Roche иммунотерапия tiragolumab продемонстрировала положительные результаты в ходе фазы III клинических испытаний SKYSCRAPER-08, оценивавших действие антитела против рака пищевода. Данные исследований были представлены на симпозиуме Американского общества клинической онкологии (ASCO) по раку желудочно-кишечного тракта в 2024 году, стартовавшем 18 января.

В SKYSCRAPER-08 участвовал 461 пациент азиатского происхождения с нерезектабельным местнораспространенным, нерезектабельным рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком пищевода. Tiragolumab в комбинации с «Тецентриком» (атезолизумаб) и химиотерапией смог показать статистически значимое продление сроков выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости испытуемых по сравнению с группой, получавшей плацебо с химиотерапией.