Резиденты технополиса «Москва» вложили в экономику города более 160 млрд рублей

Объем инвестиций компаний, работающих в особой экономической зоне (ОЭЗ) технополис «Москва», в экономику города за 18 лет превысил 160 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Особой экономической зоне „Технополис Москва” – 18 лет. С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает шесть площадок – это больше 200 предприятий, 16,3 тысячи рабочих мест. За время существования общий объем инвестиций компаний в экономику города превысил 160 млрд рублей», – написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в ОЭЗ производят важную импортозамещающую продукцию: микроэлектронику, медоборудование, лекарства, беспилотные авиасистемы, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение. Только в прошлом году в ОЭЗ открыли 35 новых производств.

«В числе главных преимуществ особых экономических зон – налоговые преференции для высокотехнологичных предприятий со статусом резидента. Такие компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%», – добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первые поставки лекарств и медизделий по офсетным контрактам, заключенным в 2023 году, начнутся в 2025-2026 годах.

gxpnews